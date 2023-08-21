Трифонова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Трифонова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Трифонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Трифонова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Трифонова Антонида Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Трифонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Трифонова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Трифонова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно