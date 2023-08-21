Трифонова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Трифонова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Трифонов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Трифонова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Трифонова Антонида Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Трифонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Трифонова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Трифонова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Василий Климович

Смерть
Неизвестно
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