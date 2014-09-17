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Салмина Валентина Федоровна

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Место рождения

Старое Ахпердино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.03.1935

Дата смерти

17.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: Салмин Федр Николаевич

Мать: Арланова Матрена Наумовна

Старое Ахпердино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.08.1959

Сын: Тимофеев Олег Михайлович

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.10.1960

Дочь: Тимофеева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.08.1962

Дочь: Заикина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.03.1964

Сын: Тимофеев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.11.1965

Сын: Тимофеев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.08.1967

Сын: Тимофеев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.05.1971

Сын: Тимофеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович

Первый Успенск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Михаил Иванович

Смерть
17.09.2014
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