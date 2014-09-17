Салмина Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1935
Дата смерти17.09.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935
Отец: Салмин Федр Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1959
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1960
Дочь: Тимофеева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1962
Дочь: Заикина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1964
Сын: Тимофеев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1965
Сын: Тимофеев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1967
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1971
Сын: Тимофеев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Иванович
Первый Успенск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2014