Мавра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Елисей Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Нестор Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Афимья Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Савелий Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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