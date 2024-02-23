Мавра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Елисей Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Нестор Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Афимья Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Савелий Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно