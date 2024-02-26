Алексей Карпов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Петр Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
12.08.1851 ст.
Сын: Максим Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.
Дочь: Марфа Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно