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Алексей Карпов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Карп Степанов (Ич)

Мать: (Леонова) Марья Дементьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Николай Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Петр Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
12.08.1851 ст.

Сын: Максим Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.

Дочь: Марфа Алексеева (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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