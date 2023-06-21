Сергунина (Сергунина) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1905
Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1908
Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Клюкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич
с. Пет Рязанской обл.
Рождение ребёнка
08.11.1916
Дочь: Пузакова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946