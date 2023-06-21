Сергунина (Сергунина) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина (Сергунина) Ольга Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Сергунин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Сергунин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Клюкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич

с. Пет Рязанской обл.
Рождение ребёнка
08.11.1916

Дочь: Пузакова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сергунин Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергунин Иван Григорьевич

Смерть
1946
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