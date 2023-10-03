Петровский Исидор Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Исидор Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880

Отец: Петровский Ксенофонт Петрович

Мать: Петровская Дарья

Рождение ребёнка
09.12.1900

Сын: Петровский Антон Исидорович

Мать ребёнка: Петровская Феодосия

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
или 12 декабря 1900 года
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Петровский Павел Исидорович

Мать ребёнка: Петровская Феодосия

Рождение ребёнка
После 1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская Феодосия

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Феодосия

Смерть
Неизвестно
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