Петровский Исидор Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880
Отец: Петровский Ксенофонт Петрович
Мать: Петровская Дарья
Рождение ребёнка
09.12.1900
Сын: Петровский Антон Исидорович
Мать ребёнка: Петровская Феодосия
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
или 12 декабря 1900 года
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Петровский Павел Исидорович
Мать ребёнка: Петровская Феодосия
Рождение ребёнка
После 1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петровская Феодосия
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петровская Феодосия
Смерть
Неизвестно