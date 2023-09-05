Волкова (Веселовская) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Веселовская) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1923

Отец: Веселовский Михаил Николаевич

Мать: Веселовская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1949

Дочь: Оборина Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Волков Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Людмила Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Борисович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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