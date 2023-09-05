Волкова (Веселовская) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1923
Рождение ребёнка
18.09.1949
Дочь: Оборина Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Волков Борис Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Людмила Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно