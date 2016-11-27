Гордеев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Владимир Александрович

Место рождения

Янгиер

Дата рождения

10.04.1974

Дата смерти

27.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1974

Отец: Гордеев Александр Иванович

Мать: Пересыпкина Любовь Федоровна

Янгиер
Рождение ребёнка
02.01.1996

Дочь: Гордеева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Агафонова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Наталья Владимировна

Смерть
27.11.2016
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