Гордеев Владимир Александрович
Место рожденияЯнгиер
Дата рождения10.04.1974
Дата смерти27.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1974
Янгиер
Рождение ребёнка
02.01.1996
Дочь: Гордеева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Агафонова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Наталья Владимировна
Смерть
27.11.2016