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Горяинов Антон Васильевич
Горяинов Антон Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2005
Пол
Мужской
Отец
Горяинов Василий Алексеевич
1963 г.р.
Мать
Горяинова (Косырева) Инна Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2005
Отец:
Горяинов Василий Алексеевич
Мать:
Горяинова Инна Викторовна
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