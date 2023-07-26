Хорошева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ходова Александра Никандровна

Отец ребёнка: Хорошев Никандр Алексеевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.

Сын: Хорошев Иван Никандрович

Отец ребёнка: Хорошев Никандр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошев Никандр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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