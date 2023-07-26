Хорошева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ходова Александра Никандровна
Отец ребёнка: Хорошев Никандр Алексеевич
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Хорошев Никандр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край