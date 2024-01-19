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Корчинский Кузьма Иванович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
13.05.1885 ст.

Жена: Корчинская Анастасия Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.

Сын: Корчинский Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Корчинская Анастасия Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.

Дочь: Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Корчинская Анастасия Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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