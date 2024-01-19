Корчинский Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1885 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.
Сын: Корчинский Степан Кузьмич
Мать ребёнка: Корчинская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.
Дочь: Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Корчинская Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно