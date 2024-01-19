Надуялов Данил Иванов
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПК 719-8-745
Бракосочетание
21.01.1862 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.
Дочь: Надуялова Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
ГАПК 719-8-744 .Восприемник: девица параскева Агафонова Коровкина
Рождение ребёнка
24.05.1864 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
Восприемник: брат родной Епистимии Стефан Агафонов Коровкин ГАПК 719-8-744
Рождение ребёнка
25.09.1865 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
Восприемник : Михаил Антипин Ефимовских ГАПК 719-8-744
Рождение ребёнка
23.01.1867 ст.
Дочь: Надуялова Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
восприемник: Параскева Агафонова Коровкина ,родная сестра Епистимии. ГАПК 719-8-760
Рождение ребёнка
02.05.1868 ст.
Дочь: Алексеева Гликерия Данилова
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
восприемник: девица Параскева Агафонова Коровкина сестра родная Епистимии ГАПК 719-8-761
Рождение ребёнка
02.01.1870 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
восприемник : Стефан Агафонов Коровкин -родной брат Епистимии ГАПК 719-8-761
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
ГАПК 719-8-761 восприемник: родной сын
Рождение ребёнка
13.11.1876 ст.
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
ГАПК 719-8-771 восприемник: Ясыльской волости деревни Губин крестьянская жена Анастасия Ильина Трясцына
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агрипина Данилова
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
Рождение ребёнка
19.12.1881 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
ГАПК 719-8-770 восприемник: Данилу родной брат Иоанн (дядя Фёдора)
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
ГАПК 719-8-771 восприемник : родной их сын Иоанн
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова
ГАПК 719-8-785 восприемник :родной их сын Иоанн
Смерть
Неизвестно