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Надуялов Данил Иванов

Место рождения

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-745
Бракосочетание
21.01.1862 ст.

Жена: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.

Дочь: Надуялова Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-744 .Восприемник: девица параскева Агафонова Коровкина
Рождение ребёнка
24.05.1864 ст.

Сын: Надуялов Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник: брат родной Епистимии Стефан Агафонов Коровкин ГАПК 719-8-744
Рождение ребёнка
25.09.1865 ст.

Сын: Надуялов Кельсий Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник : Михаил Антипин Ефимовских ГАПК 719-8-744
Рождение ребёнка
23.01.1867 ст.

Дочь: Надуялова Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
восприемник: Параскева Агафонова Коровкина ,родная сестра Епистимии. ГАПК 719-8-760
Рождение ребёнка
02.05.1868 ст.

Дочь: Алексеева Гликерия Данилова

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
восприемник: девица Параскева Агафонова Коровкина сестра родная Епистимии ГАПК 719-8-761
Рождение ребёнка
02.01.1870 ст.

Сын: Надуялов Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
восприемник : Стефан Агафонов Коровкин -родной брат Епистимии ГАПК 719-8-761
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.

Сын: Надуялов Емельян Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-761 восприемник: родной сын
Рождение ребёнка
13.11.1876 ст.

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-771 восприемник: Ясыльской волости деревни Губин крестьянская жена Анастасия Ильина Трясцына
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агрипина Данилова

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.12.1881 ст.

Сын: Надуялов Феодор Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-770 восприемник: Данилу родной брат Иоанн (дядя Фёдора)
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.

Сын: Надуялов Николай Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-771 восприемник : родной их сын Иоанн
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Надуялов Матфей Данилов

Мать ребёнка: Надуялова Епистимия Агафонова

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-785 восприемник :родной их сын Иоанн
Смерть
Неизвестно
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