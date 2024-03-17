Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева -Борган Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Тамара

Рождение ребёнка
17.10.1954

Сын: Васильев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Тамара

Смерть
Неизвестно

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