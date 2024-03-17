Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева -Борган Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Тамара
Рождение ребёнка
17.10.1954
Сын: Васильев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Тамара
Смерть
Неизвестно