Казанцев Евгений (Андрей) Евфимович
Место рождения
Дата рождения11.07.1778
Дата смерти08.08.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1791 по 1809
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1811 по 1814
Можайск, Можайский, Московская область
Место жительства
С 1814 по 1818
Место жительства
С 1818 по 1822
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1822 по 1825
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1825 по 1831
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1831 по 1837
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1837 по 1853
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1853 по 1871
Смерть
08.08.1871