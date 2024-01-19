Казанцев Евгений (Андрей) Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Евгений (Андрей) Евфимович

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Место рождения

Беляницыно, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.07.1778

Дата смерти

08.08.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляницыно, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1791 по 1809
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1811 по 1814
Можайск, Можайский, Московская область
Место жительства
С 1814 по 1818
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1818 по 1822
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1822 по 1825
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1825 по 1831
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1831 по 1837
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1837 по 1853
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1853 по 1871
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.1871
Москва, город федерального значения Москва
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