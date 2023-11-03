Агарков Афанасий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: Агарков Петр Яковлев
Мать: Агаркова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Белоногова Анастасия Афанасьева
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Павлова Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
23.12.1836
Дочь: Агафья Афанасьева
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Настасья Никифорова Сорокина
Рождение ребёнка
20.06.1838
Сын: Агарнов Евсевий Афонасьев
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Агафья Петровна Сорокина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Екатерина Афанасьева
Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно