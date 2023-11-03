Агарков Афанасий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарков Афанасий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Агарков Петр Яковлев

Мать: Агаркова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Белоногова Анастасия Афанасьева

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Павлова Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
23.12.1836

Дочь: Агафья Афанасьева

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Настасья Никифорова Сорокина
Рождение ребёнка
20.06.1838

Сын: Агарнов Евсевий Афонасьев

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Агафья Петровна Сорокина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Екатерина Афанасьева

Мать ребёнка: Агаркова Параскева Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова Параскева Никифорова

Смерть
Неизвестно
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