Абросимова Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Абросимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абросимова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Абросимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Абросимов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно