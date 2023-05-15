Абросимова Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Абросимов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абросимова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Абросимов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Абросимов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Николай Петрович

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