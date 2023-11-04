Коростелёв Виктор Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1939
Дата смерти28.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1964
Сын: Коростелёв Герман Викторович
Мать ребёнка: Коростелёва Лидия Михаиловна
Рождение ребёнка
16.10.1970
Дочь: Коростелёва Виктория Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.10.1983