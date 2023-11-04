Коростелёв Виктор Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелёв Виктор Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1939

Дата смерти

28.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1964

Сын: Коростелёв Герман Викторович

Мать ребёнка: Коростелёва Лидия Михаиловна

Рождение ребёнка
16.10.1970

Дочь: Коростелёва Виктория Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.10.1983
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