Краснов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1981

Сын: Краснов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Краснова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
11.05.1986

Сын: Краснов Александр Константинович

Мать ребёнка: Краснова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Ольга Александровна

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