Краснов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1981
Сын: Краснов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Краснова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
11.05.1986
Сын: Краснов Александр Константинович
Мать ребёнка: Краснова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно