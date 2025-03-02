Щербакова (Ныркова) Елена Георгиевна 05.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербакова (Ныркова) Елена Георгиевна

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Место рождения

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.06.1900

Дата смерти

23.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1900

Отец: Нырков Георгий Платонович

Мать: Ныркова (Донских) Екатерина Иосиповна

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1920

Дочь: Рязанова (Щербакова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1922

Дочь: Мельникова (Щербакова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Алтайский Край
Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Щербаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: Расторгуева (Щербакова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Рождение ребёнка
16.01.1930

Дочь: Нефёдова (Щербакова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Рождение ребёнка
10.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Петреченко (Щербакова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Рождение ребёнка
28.06.1939

Сын: Щербаков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Награда
06.04.1948
д.Абагур Кемеровская Область
Награждена Орденом «Материнская слава» 2 степени
Смерть
23.11.1991
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: По старости(ишемиеская болезнь сердца)
Похороны
Неизвестно
Кузнецкое Кладбище

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