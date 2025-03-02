Щербакова (Ныркова) Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1900
Дата смерти23.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1900
Рождение ребёнка
23.09.1920
Дочь: Рязанова (Щербакова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Рождение ребёнка
20.01.1922
Дочь: Мельникова (Щербакова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Алтайский Край
Рождение ребёнка
15.06.1924
Сын: Щербаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Рождение ребёнка
20.01.1927
Рождение ребёнка
16.01.1930
Рождение ребёнка
10.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Рождение ребёнка
25.06.1936
Рождение ребёнка
28.06.1939
Сын: Щербаков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Награда
06.04.1948
д.Абагур Кемеровская Область
Награждена Орденом «Материнская слава» 2 степени
Смерть
23.11.1991
Причина смерти: По старости(ишемиеская болезнь сердца)
Похороны
Неизвестно
Кузнецкое Кладбище