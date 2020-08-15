Кукуев Нурали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукуев Нурали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1945

Дата смерти

15.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1945

Отец: Кукуев Ахмат

Мать: Цамхаева Джарадат

Рождение ребёнка
16.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Смерть
15.08.2020
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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