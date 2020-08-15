Кукуев Нурали
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1945
Дата смерти15.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1945
Отец: Кукуев Ахмат
Мать: Цамхаева Джарадат
Рождение ребёнка
16.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Смерть
15.08.2020
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика