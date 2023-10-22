Королькова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №58/324
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Илья Игнатович

Смерть
Неизвестно
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