Никишин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ефимова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна
Смерть
Неизвестно