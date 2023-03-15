Никишин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ефимова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Никишина Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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