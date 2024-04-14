Полякова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Поляков Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Поляков Евгений Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно