Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Прасковья Павлова
Отец ребёнка: Дёмин Павел Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Марья Павлова
Отец ребёнка: Дёмин Павел Григорьев
Рождение ребёнка
09.07.1802
Сын: Дёмин Степан Павлов
Отец ребёнка: Дёмин Павел Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно