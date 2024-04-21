Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1772 и 1773 г.р.

Дети

Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
1802 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Дёмин Павел Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Марья Павлова

Отец ребёнка: Дёмин Павел Григорьев

Рождение ребёнка
09.07.1802

Сын: Дёмин Степан Павлов

Отец ребёнка: Дёмин Павел Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно
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