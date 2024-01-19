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Соляник Петр Иванович

Место рождения

Дмитровка

Дата рождения

08.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

До 1900 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1916

Отец: Соляник Иван

Мать: Соляник Оксана Ефимовна

Образование
21.05.1950
По окончанию отделения механиков-комбайнеров Архангельской школы механизации сельского хозяйства Херсонской области получил квалификацию. Свидетельство #6662.
Работа или профессия
11.09.1958
Комбайнер в колхозе "Червоний Жовтень"
Награда
27.03.1970
"За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваницкая Д И

Смерть
Неизвестно
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