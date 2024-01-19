Соляник Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1916
Отец: Соляник Иван
Мать: Соляник Оксана Ефимовна
Образование
21.05.1950
По окончанию отделения механиков-комбайнеров Архангельской школы механизации сельского хозяйства Херсонской области получил квалификацию. Свидетельство #6662.
Работа или профессия
11.09.1958
Комбайнер в колхозе "Червоний Жовтень"
Награда
27.03.1970
"За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваницкая Д И
Смерть
Неизвестно