Назаров Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.2012
Дочь: Назарова Таиса Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2021
Сын: Назаров Александр Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности