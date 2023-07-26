Назаров Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Владимир Леонидович

Мать: Назарова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
02.11.2012

Дочь: Назарова Таиса Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2021

Сын: Назаров Александр Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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