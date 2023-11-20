Злобин Родион Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евгенья Родионова
Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья Родионова
Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Злобин Петр Родионов
Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно