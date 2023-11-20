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Злобин Родион Куприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Злобин Куприян Михайлович

Мать: Злобина Евдокия Наумовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Злобин Григорей Родионов

Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Злобин Никон Родионов

Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евгенья Родионова

Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья Родионова

Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Злобин Петр Родионов

Мать ребёнка: Злобина Катерина Анисифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Катерина Анисифорова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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