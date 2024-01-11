Смирнова (Чернигина) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Чернигин Валерий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Чернигин Валерий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно