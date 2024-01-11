Смирнова (Чернигина) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Чернигина) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Чернигин Валерий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Чернигин Валерий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернигин Валерий Павлович

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