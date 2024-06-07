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Махнев Василей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Махнев Кузка Савинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнев Мартемьян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715

Сын: Махнев Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Махнев Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1730

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