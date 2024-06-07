Махнев Василей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Махнев Кузка Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махнев Мартемьян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715
Сын: Махнев Никифор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1730