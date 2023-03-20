Ухачева Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухачева Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Арсентьевна

Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ухачев Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ухачев Степан Арсентьевич

Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ухачев Василий Арсентьевич

Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ухачев Алексей Арсентьевич

Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухачев Арсений Ильин

Смерть
Неизвестно
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