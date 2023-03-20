Ухачева Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Арсентьевна
Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ухачев Степан Арсентьевич
Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ухачев Василий Арсентьевич
Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ухачев Алексей Арсентьевич
Отец ребёнка: Ухачев Арсений Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ухачев Арсений Ильин
Смерть
Неизвестно