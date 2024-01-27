Сотников Николай Муж Никитович
Место рожденияРоссия,г.Первоуральск
Дата рождения29.05.1944
Дата смерти1994
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1944
Отец: Сотников Никита Отец Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия,г.Первоуральск
Бракосочетание
19.10.1966
Жена: скрыто настройками приватности
г. Ставрополь
Рождение ребёнка
10.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1994
г. Ставрополь
Причина смерти: пропадная язва
Похороны
Неизвестно
г.Ставрополь