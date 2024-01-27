Сотников Николай Муж Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Николай Муж Никитович

Сотников Николай Муж Никитович

Место рождения

Россия,г.Первоуральск

Дата рождения

29.05.1944

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1944

Отец: Сотников Никита Отец Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия,г.Первоуральск
Бракосочетание
19.10.1966

Жена: скрыто настройками приватности

г. Ставрополь
Рождение ребёнка
10.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
г. Ставрополь
Причина смерти: пропадная язва
Похороны
Неизвестно
г.Ставрополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close