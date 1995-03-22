Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

2014 г.р.

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.2014

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

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