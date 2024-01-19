Быков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Быков Григорий Акинфиевич
Мать: Быкова Васса Прохоровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Быкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Быкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Быкова Дарья Ивановна
Бракосочетание
1794
Жена: Быкова Лукерья Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно