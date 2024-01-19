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Быков Василий Григорьевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Быков Григорий Акинфиевич

Мать: Быкова Васса Прохоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Быкова Дарья Ивановна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Быков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Быкова Дарья Ивановна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Быкова Дарья Ивановна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
1794

Жена: Быкова Лукерья Демидовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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