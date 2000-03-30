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Норкин Артём Васильевич

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

30.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2000

Отец: Норкин Василий Сергеевич

Мать: Пудовнина Ольга Евгеньевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
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