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Норкин Артём Васильевич
Норкин Артём Васильевич
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Древо
Место рождения
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
Дата рождения
30.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Норкин Василий Сергеевич
1976 г.р.
Мать
Пудовнина Ольга Евгеньевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2000
Отец:
Норкин Василий Сергеевич
Мать:
Пудовнина Ольга Евгеньевна
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
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