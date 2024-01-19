Широков Дмитрий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Дмитрий Максимов

Широков Дмитрий Максимов

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1879 ст.

Жена: Широкова-Глухова Евдокия Васильева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1881 ст.

Сын: Широков-Антохин Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Широкова-Глухова Евдокия Васильева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close