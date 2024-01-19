Широков Дмитрий Максимов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1879 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1881 ст.
Сын: Широков-Антохин Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Широкова-Глухова Евдокия Васильева
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно