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Грищук Денис Антонович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Грищук Антон Евстафиевич

Мать: Грищук Матрёна (Леонтьевна)

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Грищук Пелагея Елизаровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Дарья Денисовна

Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Грищук Павел Денисович

Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна

Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Назаренко Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Александра Денисовна

Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
Неизвестно
Запасной рядовой
Смерть
1905
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