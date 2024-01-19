Грищук Денис Антонович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
09.02.1897
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Дарья Денисовна
Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Назаренко Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна
Рождение ребёнка
10.05.1906
Дочь: Александра Денисовна
Мать ребёнка: Грищук Пелагея Елизаровна
Военная служба
Неизвестно
Запасной рядовой
Смерть
1905