Łaszczyńska (Jasińska) Kazimiera — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyńska (Jasińska) Kazimiera

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Łaszczyński Jan

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Łaszczyński Jan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Łaszczyński Jan

Смерть
1997
Warszawa
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