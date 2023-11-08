Łaszczyńska (Jasińska) Kazimiera
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Łaszczyński Jan
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Łaszczyński Jan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Łaszczyński Jan
Смерть
1997
Warszawa