Дмитриевский Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевский Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.03.1896 ст.

Отец: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Мать: Дмитриевская Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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