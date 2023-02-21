Дмитриевский Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.03.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно