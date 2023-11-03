Холкина Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти02.02.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Плотникова Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Холкин Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Дурдина Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Холкин Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Холкин Тимофей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1872
41 год, от боли в сердце