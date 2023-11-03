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Холкина Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

02.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Плотникова Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Холкин Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Дурдина Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Холкин Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Холкин Тимофей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холкин Тимофей Федоров

Смерть
02.02.1872
41 год, от боли в сердце
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