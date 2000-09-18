Ижбулдин Тимур Алексеевич, г Уфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбулдин Тимур Алексеевич, г Уфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2000

Отец: Ижбулдин Алексей Михайлович

Мать: Ижбулдина Марина Волеславовна, Чишма Бирский р-н

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