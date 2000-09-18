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Ижбулдин Тимур Алексеевич, г Уфа
Ижбулдин Тимур Алексеевич, г Уфа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.2000
Пол
Мужской
Отец
Ижбулдин Алексей Михайлович
1977 г.р.
Мать
Ижбулдина Марина Волеславовна, Чишма Бирский р-н
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2000
Отец:
Ижбулдин Алексей Михайлович
Мать:
Ижбулдина Марина Волеславовна, Чишма Бирский р-н
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