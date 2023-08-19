Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара

Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1945

Дочь: Афонина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Илюхин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюхин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюхина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Илюхин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Илюхин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Илюхин Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close