Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1945
Дочь: Афонина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Илюхин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илюхин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюхина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Илюхин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюхин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Илюхин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюхин Василий