Чемакин Филипп Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Чемакин Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812 по 1820
Из Ялуторовского округа Агарацкой волости
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чемакин Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чемакина Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847