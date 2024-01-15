Чемакин Филипп Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемакин Филипп Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Чемакин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Чемакин Антон Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чемакин Ефрем Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812 по 1820
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Агарацкой волости
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чемакин Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Чемакин Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемакина Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1847
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