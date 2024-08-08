Арсентьев Косма Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсентьев Косма Георгиев

Арсентьев Косма Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.07.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Троицкий Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.07.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.