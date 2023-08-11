Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Елистратов Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елистратова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Елистратов Михаил Геннадьевич

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