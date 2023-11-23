Прокофий Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Феодора Прокофьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
село Рождествено Петровского уезда
крестьянин села Рождествена Петровского уезда (ведомства Государственной коллегии экономии бывшей вотчины Ростовского архиерейского дома)
Смерть
Неизвестно