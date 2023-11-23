Прокофий Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Феодора Прокофьева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
село Рождествено Петровского уезда
крестьянин села Рождествена Петровского уезда (ведомства Государственной коллегии экономии бывшей вотчины Ростовского архиерейского дома)
Смерть
Неизвестно
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