Савин Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Василий Акимович
Мать: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Савин Саватий Саввич
Мать ребёнка: Савина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Степан Саввич
Мать ребёнка: Савина Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно