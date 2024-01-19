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Савин Савва Васильевич

Место рождения

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Василий Акимович

Мать: Дарья Яковлевна

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Савин Саватий Саввич

Мать ребёнка: Савина Параскева Андреевна

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Степан Саввич

Мать ребёнка: Савина Параскева Андреевна

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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