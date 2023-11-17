Малиновский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1961
Дочь: Малиновская Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Борисова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
11.06.1972
Сын: Малиновский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Борисова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно