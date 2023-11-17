Малиновский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновский Владимир

Малиновский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1961

Дочь: Малиновская Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Борисова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
11.06.1972

Сын: Малиновский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Борисова Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Людмила Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close