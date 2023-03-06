Шаклеин Иосиф Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Иосиф Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шаклеин Федор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шаклеин Федор Иосифов

Мать ребёнка: Шаклеина Соломонида Елисеева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шаклеин Епимах Иосифов

Мать ребёнка: Шаклеина Соломонида Елисеева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Шаклеина Соломонида Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Соломонида Елисеева

Смерть
Неизвестно
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