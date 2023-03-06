Шаклеин Иосиф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шаклеин Федор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шаклеина Соломонида Елисеева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Шаклеина Соломонида Елисеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Шаклеина Соломонида Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно