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Булкин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Булкин Алексей

Мать: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Зоя

Рождение ребёнка
1964

Сын: Булкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Булкина Зоя

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булкина Зоя

Смерть
2008
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