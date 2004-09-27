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Князев Николай Петрович

Место рождения

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

27.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Князев Петр

Мать: Князева Александра

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
10.12.1945

Жена: Князева Надежда Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.10.1946

Дочь: Князева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Князева Надежда Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.05.1955

Дочь: Михайлова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Князева Надежда Николаевна

Смерть
27.09.2004
Гомель, Гомельская область
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