Князев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти27.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Князев Петр
Мать: Князева Александра
Бракосочетание
10.12.1945
Рождение ребёнка
20.10.1946
Дочь: Князева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Князева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1955
Дочь: Михайлова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Князева Надежда Николаевна
Смерть
27.09.2004
Гомель, Гомельская область